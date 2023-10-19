Генсек Федерации бокса России о соглашении с ФХР: «Бокс и хоккей долгие годы прославляют страну победами. Они формируют стальной характер, воспитывают храбрость»

Хоккеистов пригласили провести тренировки в залах Федерации бокса России.

Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Федерации бокса и хоккея России на форуме «Россия – спортивная держава» подписали соглашение о взаимодействии, которое, в частности, предусматривает обмен опытом в рамках тренировочного процесса спортсменов.

«Бокс и хоккей – те виды спорта, которые своими победами долгие годы прославляют нашу страну. Они формируют стальной характер, воспитывают храбрость и стремление победить во что бы то ни стало.

Мы знаем много примеров, когда спортсмены в боксе и хоккее в самых непростых ситуациях находили ключ к победе, преодолевая себя. Даже великий тренер Анатолий Владимирович Тарасов интегрировал боксерские упражнения в подготовку.

Я убеждена, что занятия боксом или хоккеем если и не приведут человека к победам на чемпионате России, Европы или мира, то сделают из него настоящего мужчину. Который способен защитить свою семью, дом, страну, добиться успеха в самых различных сферах.

Мы убеждены, что обмен опытом с Федерацией хоккея России даст новый импульс в развитии наших федераций. А у наших спортсменов будет возможность получить новый, бесценный опыт», – сказала Кириенко.