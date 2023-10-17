«Куньлунь» расторг контракт с Тарасовым через месяц после подписания. У форварда 0+0 и «минус 3» в 5 играх за команду

Теги переходы КХЛ Даниил Тарасов Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Хоккей

«Куньлунь» расторг контракт с форвардом Даниилом Тарасовым.

«Контракт с Даниилом Тарасовым расторгнут по соглашению сторон», – сообщили в пресс-службе клуба. 

В нынешнем сезоне КХЛ 32-летний Тарасов провел 5 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и не набрал очков при полезности «минус 3» и 4 минутах штрафа.

Отметим, что экс-форвард «Динамо» и «Ак Барса» подписал контракт с «Куньлунем» чуть больше месяца назад – 13 сентября.

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2 комментария

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Габорик
Теперь в "Авангард", прирожденный снайпер, на перезагрузку карьеры, усилит глубину состава своим нулём очков :)
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Огюст
Ну и куда теперь с таким "достижением " !?
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0
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