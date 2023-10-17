Федоров о 7:0 с «Куньлунем»: «Показали хорошее движение, все логично, забили важные голы в важное время»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Сергей Федоров оценил победу ЦСКА над «Куньлунем» (7:0) в КХЛ.

«Показали хорошее движение, все логично, забили важные голы в важное время. Много можно сказать позитивных слов об игре, но мы думаем, что прибережем эти слова на попозже, потому что есть определенные задачи, которые мы должны выполнить командой. А так очень хорошее впечатление оставила наша командная скорость, соответственно и результат.

Немного мы дали сопернику места и времени, в основном контролировали шайбу, и это все вылилось в правильный результат», – сказал главный тренер ЦСКА.

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