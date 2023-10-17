Крикунов предположил, что Овечкин забьет 36 голов в сезоне НХЛ: «Не думаю, что были ошибки в подготовке. Требуется время наиграть связи»

Теги Вашингтон Владимир Крикунов Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Владимир Крикунов дал комментарий об игре Александра Овечкина в начале сезона НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не набрал ни одного очка в двух первых матчах регулярного чемпионата.

В игре против «Калгари» (3:2 Б) Александр Овечкин не нанес ни одного броска по воротам.

«Овечкин – опытный игрок, знает, как нужно готовиться к сезону. Думаю, скоро начнет забивать.

Бывает, что не идет, а потом шайбы как начнут залетать. Не думаю, что были ошибки в подготовке. Он уже столько лет играет, все знает наизусть.

Был перерыв, требуется какое-то время, чтобы наиграть связи. Многое зависит еще от индивидуальной подготовки.

Мне кажется, скоро пойдет игра, Александр начнет забивать.

Думаю, что в этом сезоне он забросит 36 шайб – половину от того, что ему осталось до Гретцки», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

4 комментария

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Черный52
Связку с Бэкстремом наиграть ? 🥹 они сколько уже вместе играют ? 15 лет ? Вот эти песни про сыгранность всегда умиляли 😂
+2
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Костя Кот
30 будет успехом
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злобный вомбат
ну, если сам Крикунов предположил, то точно забьет. Разгонится вот только....
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Mephi027
Связи с Бэксом или с Кузей, можно уточнить?

Я бы поверил в то, что он себя перегрузил и тупо не может бежать. Но тогда он побежит через неделю или две.

Ошибку в подготовке исключаю, у него опытный тренер по физподготовке, много лет с ним работающий. Если он "под нагрузками", то это специально.
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