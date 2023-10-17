Крикунов предположил, что Овечкин забьет 36 голов в сезоне НХЛ: «Не думаю, что были ошибки в подготовке. Требуется время наиграть связи»

Владимир Крикунов дал комментарий об игре Александра Овечкина в начале сезона НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не набрал ни одного очка в двух первых матчах регулярного чемпионата.

В игре против «Калгари» (3:2 Б) Александр Овечкин не нанес ни одного броска по воротам.

«Овечкин – опытный игрок, знает, как нужно готовиться к сезону. Думаю, скоро начнет забивать.

Бывает, что не идет, а потом шайбы как начнут залетать. Не думаю, что были ошибки в подготовке. Он уже столько лет играет, все знает наизусть.

Был перерыв, требуется какое-то время, чтобы наиграть связи. Многое зависит еще от индивидуальной подготовки.

Мне кажется, скоро пойдет игра, Александр начнет забивать.

Думаю, что в этом сезоне он забросит 36 шайб – половину от того, что ему осталось до Гретцки», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.