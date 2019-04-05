Татьяна Тарасова о том, что советская власть сломала жизнь ее отцу: «Я имею в виду, что его отправили на пенсию. Убили в 54 года»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась касательно своего отца, бывшего тренера ЦСКА и сборной СССР по хоккею Анатолия Тарасова.

– Промотал ваше интервью с Дмитрием Гордоном. Там была такая фраза: «Можно сказать, что советская власть сломала ему жизнь».

– Да, честно.

– Вы имеете в виду партийную номенклатуру или то, что ему занесли смертельную инфекцию в больницу.

– Я имею в виду, что в 54 года его отправили на пенсию. Понимаете, у него был запрет на профессию. Вот и все. Вот что я имею в виду. Я уже не говорю, что потом занесли смертельную инфекцию. Это уже детали. А убили его в 54 года.

После чего он и «Золотую шайбу» придумал, и чего только не придумал. И не взяли на матч, который состоялся с его подачи. 10 лет работал над тем, чтобы мы играли с профессионалами, – сказала Тарасова в программе «Рожденные в СССР».