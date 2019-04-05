Татьяна Тарасова о том, как ее отца лишили звания заслуженного тренера СССР: «Это было предательство, он плакал»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась воспоминаниями о том, как ее отца, бывшего тренера и сборной СССР по хоккею , лишили звания заслуженного тренера СССР в 1969 году.

«Единственный раз в жизни я видела слезы отца. В 1969 году, после матча со «Спартаком». На трибуне сидел Брежнев, и вот в присутствии главы государства отец возмутился судейской несправедливостью и увел команду со льда. Я была на том матче и все видела. Мне стало так страшно за отца!

Толпа болельщиков просто ревела и вела себя безобразно. Когда отец шел к выходу Дворца спорта, то спартаковские фанаты кидались на него, толкали, вырывали волосы... Я все это видела! Но мой папа даже глазом не моргнул! Он дошел до машины, сел и просто уехал... Я была в шоке! От такой выдержки папы.

А продолжение истории было еще более печальным – у папы отобрали звание заслуженного тренера СССР. Вот это он уже не смог перенести. Это было предательство. И он плакал.

Да, у него был сильный, властный характер, его ребята за это и любили. Если он был уверен в своей правоте, то согнуть его было невозможно. Сколько побед стране он принес! А в отместку его просто «ушли»… В расцвете лет, в 54 года. Это больно и страшно», – сказала Тарасова.

Напомним, Тарасову вернули звание заслуженного тренера спустя несколько месяцев.

Татьяна Тарасова о том, что советская власть сломала жизнь ее отцу: «Я имею в виду, что его отправили на пенсию. Убили в 54 года»