Татьяна Тарасова о музее отца: «Устроила там безобразие, чуть ли не с дракой. Ненавижу подонков, не помнящих своей истории»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о том, как борется за память своего отца – бывшего тренера и сборной СССР по хоккею .

– Я очень борюсь за его память. В его честь назван и самолет, и пароход, а теперь папе есть и памятник.

– Вы долго боролись за это?

– Да, боролась. Спасибо министру обороны за то, что он дал место рядом со стадионом. Потому что городские власти не давали эту территорию.

– Есть ощущение, что вашего отца в Северной Америке вспоминают чаще, чем в России. Оно не ложное?

– Нет, не ложное. Он введен в Зал хоккейной славы в Торонто как единственный русский тренер.

В России про его музей я даже не хочу говорить – я плакала двое суток после того, как его посетила. И там устроила большое безобразие, чуть ли не с дракой. Ненавижу этих людей, подонков, которые не помнят своей истории!

– С тех пор ничего не изменилось?

– Нет, я больше туда никогда не ходила. Горбатого исправит только могила, – сказала Тарасова.