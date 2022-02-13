ЦСКА поздравил Татьяну Тарасову с 75-летием: «Желаем новых свершений на ниве прославления российского спорта»

Хоккейный клуб ЦСКА поздравил с днем рождения заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову.

Сегодня ей исполнилось 75 лет.

«Сегодня, 13 февраля, свой юбилей отмечает советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный деятель искусств России и дочь легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова – Татьяна Анатольевна Тарасова!

Дорогая Татьяна Анатольевна! От всей души поздравляем вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, новых свершений на ниве прославления российского спорта, новых поводов для гордости российских фигуристов и ваших учеников!

Для нас вы всегда были, есть и будете символом великих победных традиций армейского спорта!» – говорится в сообщении клуба КХЛ.