«Трактор» уступил «Амуру» – 2:3. Команда проиграла 3 из 5 игр после отставки Гатиятулина

Теги Трактор Амур Алексей Заварухин КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

«Трактор» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Уральская команда уступила «Амуру» (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

После отставки Анвара Гатиятулина и под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Заварухина «Трактор» проиграл три из пяти матчей.

Команда победила «Авангард» (4:1) и «Сибирь» (5:4 Б) на этом отрезке.

«Трактор» находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 20 матчах.

Следующий матч у команды запланирован против «Металлурга».

17 комментариев

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cappu44ino13
команда - дно
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Валера Дудырин
за что им такие деньги башляют, за позор?
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Кирилл Абдалов
Позор
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осетов - пилот болида смерти
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так значит не в Анваре-эфенди дело было
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Александр Паньжин
Опять анвар виноват
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Михаил Пацкань
МЫ ПИШЕМ ПОЗОР,ДНО,ЭТО ПРАВДА!!! НО НЕУЖЕЛИ САМИМ ИМ НЕ СТЫДНО?!?! ХОЧУ ОТКРОВЕННО НАПИСАТЬ,ОНИ ПРОДУЮТ ВСЮ ДОМ.СЕРИЮ!!! ОДНИ ПОНТЫ КОРЯВЫЕ!!! НУЖЕН ТРЕНЕР КОТОРЫЙ БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ ДИСЦИПЛИНУ НА ВСЕХ УРОВНЯХ!!!
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74CHEL74
Ответ cappu44ino13
команда - дно
ты еще как то мягко сказал)))
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Сергей Дегтярев
Невнятная игра
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Огюст
Вяленько как то перед своими болельщиками сегодня "пахали" Трактористы на площадке и Амур воспользовался этим победив !
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Артём Болгарин
Ответ Михаил Пацкань
МЫ ПИШЕМ ПОЗОР,ДНО,ЭТО ПРАВДА!!! НО НЕУЖЕЛИ САМИМ ИМ НЕ СТЫДНО?!?! ХОЧУ ОТКРОВЕННО НАПИСАТЬ,ОНИ ПРОДУЮТ ВСЮ ДОМ.СЕРИЮ!!! ОДНИ ПОНТЫ КОРЯВЫЕ!!! НУЖЕН ТРЕНЕР КОТОРЫЙ БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ ДИСЦИПЛИНУ НА ВСЕХ УРОВНЯХ!!!
согласен. В край уже зажрались миллионеры
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Андрей Сорокин
Ответ Михаил Пацкань
МЫ ПИШЕМ ПОЗОР,ДНО,ЭТО ПРАВДА!!! НО НЕУЖЕЛИ САМИМ ИМ НЕ СТЫДНО?!?! ХОЧУ ОТКРОВЕННО НАПИСАТЬ,ОНИ ПРОДУЮТ ВСЮ ДОМ.СЕРИЮ!!! ОДНИ ПОНТЫ КОРЯВЫЕ!!! НУЖЕН ТРЕНЕР КОТОРЫЙ БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ ДИСЦИПЛИНУ НА ВСЕХ УРОВНЯХ!!!
Похоже им по барабану на болельщиков.
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Михаил Пацкань
ВОТ "СЕВЕРСТАЛЬ" РАЗОБРАЛИ ОСНОВАТЕЛЬНО,НО МОЛОДЕЖЬ РУБИТСЯ,А "ТОРПЕДО"!!???? ТРЕТЬ КОМАНДЫ НА ВЫХОД, ЧЕМПИОНЫ ДОЛБАНЫЕ!!! ЕСЛИ ТЫ БЫЛ ЧЕМПИОН ТО ДЕРЖИ МАРКУ!!! ДАНИС ЗАРИПОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЕРЖАЛ ЕЕ!!! ВЫ НЕ ЛИДЕРЫ,ВЫ ПОЗОРИЩЕ!!!!
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Андрей Сорокин
У них в команде наверное соревнование идёт кто больше попадёт не в ворота,а в игроков соперника.
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Анна
Зато раздали нормальных. Даже не удивлюсь если не войдём опять. В обороне просто гуляй ветер
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Андрей Сорокин
Болельщики приходят посмотреть на хоккей в который должна играть его любимая команда,а получается смотрят фигурное катание с песпорядочными бросками по хоккеистам другой команды.
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Анна
Просто ужас. Хоть десять тренеров смените понабрали отстой вот результат
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Анатолий Чавыкин
Как же они забили на своих болел!
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