«Трактор» уступил «Амуру» – 2:3. Команда проиграла 3 из 5 игр после отставки Гатиятулина
«Трактор» проиграл второй матч подряд в КХЛ.
Уральская команда уступила «Амуру» (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
После отставки Анвара Гатиятулина и под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Заварухина «Трактор» проиграл три из пяти матчей.
Команда победила «Авангард» (4:1) и «Сибирь» (5:4 Б) на этом отрезке.
«Трактор» находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 20 матчах.
Следующий матч у команды запланирован против «Металлурга».
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