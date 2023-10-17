«Трактор» уступил «Амуру» – 2:3. Команда проиграла 3 из 5 игр после отставки Гатиятулина

«Трактор» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Уральская команда уступила « » (2:3) в игре Фонбет чемпионата .

После отставки и под руководством исполняющего обязанности главного тренера « » проиграл три из пяти матчей.

Команда победила «Авангард» (4:1) и «Сибирь» (5:4 Б) на этом отрезке.

«Трактор» находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 20 матчах.

Следующий матч у команды запланирован против «Металлурга».