«Амур» заблокировал 41 бросок в матче с «Трактором». Команда Мартемьянова перебросала соперника, хотя атаковала на 15 минут меньше

Теги Трактор Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Дмитрий Шевченко Кэмерон Ли Хоккей

Хоккеисты «Амура» заблокировали 41 бросок в игре против «Трактора».

Команда тренера Андрея Мартемьянова победила «Трактор» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В первом периоде игроки дальневосточников заблокировали 20 бросков, во втором – 10, в третьем – 11.

Больше всех блок-шотов в команде выполнили защитник Кэмерон Ли и нападающий Дмитрий Шевченко – по пять.

Кроме того, «Амуру» перебросал «Трактор» по итогам матча со счетом 28:27.

При этом стоит отметить, что хоккеисты «Трактора» провели в зоне нападения 24 минуты и 33 секунды, а игроки «Амура» – 9 минут и 17 секунд.

Добавим, что «Трактор» нанес 92 броска в сторону ворот.

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2 комментария

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fort410
А КАКОЙ ПРОЦЕНТ ИЗ ЭТИХ 41 СЛЕДОВАЛО БЫ СЧИТАТЬ ЗА БРОСКИ......???🤔
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Sergey2517
Один Шабанов не может выиграть матч,команде надо ему помочь!😎👍
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