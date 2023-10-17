«Амур» заблокировал 41 бросок в матче с «Трактором». Команда Мартемьянова перебросала соперника, хотя атаковала на 15 минут меньше

Хоккеисты «Амура» заблокировали 41 бросок в игре против «Трактора».

Команда тренера победила « » (3:2) в матче Фонбет чемпионата .

В первом периоде игроки дальневосточников заблокировали 20 бросков, во втором – 10, в третьем – 11.

Больше всех блок-шотов в команде выполнили защитник и нападающий – по пять.

Кроме того, « » перебросал «Трактор» по итогам матча со счетом 28:27.

При этом стоит отметить, что хоккеисты «Трактора» провели в зоне нападения 24 минуты и 33 секунды, а игроки «Амура» – 9 минут и 17 секунд.

Добавим, что «Трактор» нанес 92 броска в сторону ворот.