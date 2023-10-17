«Амур» заблокировал 41 бросок в матче с «Трактором». Команда Мартемьянова перебросала соперника, хотя атаковала на 15 минут меньше
Хоккеисты «Амура» заблокировали 41 бросок в игре против «Трактора».
Команда тренера Андрея Мартемьянова победила «Трактор» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В первом периоде игроки дальневосточников заблокировали 20 бросков, во втором – 10, в третьем – 11.
Больше всех блок-шотов в команде выполнили защитник Кэмерон Ли и нападающий Дмитрий Шевченко – по пять.
Кроме того, «Амуру» перебросал «Трактор» по итогам матча со счетом 28:27.
При этом стоит отметить, что хоккеисты «Трактора» провели в зоне нападения 24 минуты и 33 секунды, а игроки «Амура» – 9 минут и 17 секунд.
Добавим, что «Трактор» нанес 92 броска в сторону ворот.
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