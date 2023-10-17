Терещенко про 0 очков Овечкина в 2 матчах: «Нельзя говорить, что Александр пошел на спад. Соперники стараются закрыть Сашу»

Теги Вашингтон Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко оценил игру Александра Овечкина в начале сезона НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не набрал ни одного очка в двух первых матчах регулярного чемпионата.

В игре против «Калгари» (3:2 Б) Александр Овечкин не нанес ни одного броска по воротам.

«Это ни о чем не говорит, сезон только начинается, такое бывает. Есть соперники, которые стараются закрыть Сашу.

Все прекрасно знают, что он может и как он может.

Абсолютно точно нельзя говорить, что он пошел на спад», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2hsjck49rf
Ну дот этого они же с ним не играли никогда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
А , что раньше соперники рот открыв смотрели на игру Овечкина ? Нет ,причины лежат в 39 возрасте - не буду их перечислять - все и так понимают какие , что бы играть результативно на прежнем уровне!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий