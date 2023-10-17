Терещенко про 0 очков Овечкина в 2 матчах: «Нельзя говорить, что Александр пошел на спад. Соперники стараются закрыть Сашу»
Алексей Терещенко оценил игру Александра Овечкина в начале сезона НХЛ.
Капитан «Вашингтона» не набрал ни одного очка в двух первых матчах регулярного чемпионата.
В игре против «Калгари» (3:2 Б) Александр Овечкин не нанес ни одного броска по воротам.
«Это ни о чем не говорит, сезон только начинается, такое бывает. Есть соперники, которые стараются закрыть Сашу.
Все прекрасно знают, что он может и как он может.
Абсолютно точно нельзя говорить, что он пошел на спад», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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