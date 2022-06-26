Панарин об отказе от соцсетей: «Видишь мир чище. Без пелены, без навязанного блогерами мнения. В этой каше можно завязнуть»

рассказал о своем кнопочном телефоне.

– Главный вопрос, который гложет всех журналистов мира… Покажите, наконец, свой кнопочный телефон!

– Честно, не взял с собой! Это бабушкофон. Классическая Nokia-раскладушка с кнопками. Но современная, 2020 года выпуска.

– Изменился ваш мир, когда вы вышли из матрицы?

– Видишь мир чище. Без пелены, без мнения, навязанного какими-то блогерами. Не все ведь снимают что-то нейтрально. А в этой каше ютуба можно завязнуть, как я. «Что? Правда? Неужели?»

Книгу-то читать лень. Нужно лежать на диване, есть чипсы, и чтобы кто-то в ухо вкручивал свои мысли. Я сейчас закончил с этим. Теперь буду скворечники делать.

Через фильтр нужно все пропускать. А не так, как я раньше, – сразу верил во все. Жизнь меняется, и дальше может быть иначе. Но сейчас я получаю полнейшее удовольствие. Я кайфовал от этих перемен. Я как освободился!

Мне ведь не нравилось это очень, когда я раньше в соцсетях сидел. Через 30 минут опомнишься и понимаешь, что в целом ни хрена не сделал в жизни. А я ведь из тех людей, кто боится лишний час поспать.

Эти часы за год накапливаются в двое суток, а с годами из этого складывается часть жизни. И я ее проспал! Я вот из этих сумасшедших. Поэтому представляете, как мне давалось осознание того, как я в себя приходил через 30 минут соцсетей…

Так что я шел к этим переменам. А когда начался ютуб и меня туда засосало, я однажды понял, что вижу только одну сторону. В принципе, всем советую посмотреть фильм «Социальная дилемма», которую снял Netflix. Очень интересно и показательно, как разводят лоха в нынешнее время, – сказал нападающий .

У Панарина обсессивно-компульсивное расстройство: «Раньше сидел часами в соцсетях. С утра в туалете поднялся – локти на коленках отпечатались»

Панарин о 30-летии: «Дедом стал, перешел на кнопочный телефон»