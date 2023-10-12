Губерниев о том, что Панарин побрился налысо: «Может, он поменял имидж по той же причине, что и рокеры старой волны? С возрастом уже не так здорово вьются локоны»

Дмитрий Губерниев высказался о том, что Артемий Панарин побрился налысо.

Форвард «Рейнджерс» минувшим летом радикально сменил имидж. Российский хоккеист расстался с длинными кудрявыми волосами и побрился налысо.

– Артемий Панарин обрился наголо, отгоняя злых духов, чтобы его «Рейнджерс» снова начали побеждать. Поможет ли?

– Я думаю, что он лукавит. Может быть, Панарин решил радикально поменять имидж по той же причине, по которой это делают рокеры старой волны? По молодости они ходили волосатиками. А с возрастом уже не так здорово вьются локоны, и люди бреются налысо, тряся бошками под тяжелый металл уже без волос. Может быть, здесь собака зарыта?

А так я прекрасно понимаю Панарина, что он перешел на кнопочный телефон. Если вы не знаете, у меня же два телефона. Один – смартфон, по которому я разговариваю. А другой – кнопочная Nokia. Я с нее и не уходил! Зачем мне два смартфона? У старой Nokia даже корпус отклеился. Вы мне подарите клей, и мы его заклеим вместе.

При этом я не поддерживаю Панарина, что он отключился от соцсетей. Не надо быть старым дедом! Нужно жить в XXI веке. Я недоверчиво отношусь к людям, которые не позволяют своим детям пользоваться гаджетами. Здесь надо ограничивать. Но чтобы строго запрещать? Не уверен, что это правильно, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Панарин выложил фото с телефоном-раскладушкой. Год назад он говорил об отказе от соцсетей из-за ОКР

Белоусов о Панарине: «Ходит с кнопочным телефоном – балуется, бзик у него такой. Не хочет читать новости, абстрагировался от всего. Только о хоккее думает»