Губерниев о том, что Панарин побрился налысо: «Может, он поменял имидж по той же причине, что и рокеры старой волны? С возрастом уже не так здорово вьются локоны»

Теги Рейнджерс НХЛ Дмитрий Губерниев Артемий Панарин соцсети Матч ТВ стиль Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о том, что Артемий Панарин побрился налысо.

Форвард «Рейнджерс» минувшим летом радикально сменил имидж. Российский хоккеист расстался с длинными кудрявыми волосами и побрился налысо.

Артемий Панарин обрился наголо, отгоняя злых духов, чтобы его «Рейнджерс» снова начали побеждать. Поможет ли?

– Я думаю, что он лукавит. Может быть, Панарин решил радикально поменять имидж по той же причине, по которой это делают рокеры старой волны? По молодости они ходили волосатиками. А с возрастом уже не так здорово вьются локоны, и люди бреются налысо, тряся бошками под тяжелый металл уже без волос. Может быть, здесь собака зарыта?

А так я прекрасно понимаю Панарина, что он перешел на кнопочный телефон. Если вы не знаете, у меня же два телефона. Один – смартфон, по которому я разговариваю. А другой – кнопочная Nokia. Я с нее и не уходил! Зачем мне два смартфона? У старой Nokia даже корпус отклеился. Вы мне подарите клей, и мы его заклеим вместе.

При этом я не поддерживаю Панарина, что он отключился от соцсетей. Не надо быть старым дедом! Нужно жить в XXI веке. Я недоверчиво отношусь к людям, которые не позволяют своим детям пользоваться гаджетами. Здесь надо ограничивать. Но чтобы строго запрещать? Не уверен, что это правильно, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Панарин выложил фото с телефоном-раскладушкой. Год назад он говорил об отказе от соцсетей из-за ОКР

Белоусов о Панарине: «Ходит с кнопочным телефоном – балуется, бзик у него такой. Не хочет читать новости, абстрагировался от всего. Только о хоккее думает»

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12 комментариев

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Давай Так
Губер, конечно, эталонный дурак.
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5kywn5cddd
Ответ Давай Так
Губер, конечно, эталонный дурак.
Ты просто хейтер! Как можно Губера назвать дураком? Он эпатажный, неординарный, провокационный человек
+2
0
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LOsP06GH
Ответ _BoSToN_44
Чего это он по хоккеистам пошел? Всегда ж в биатлоне был
так биатлон закрыли наконец то.....
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Mohnatiy
А варианты "Просто психанул" или "Жарко стало" Губер не рассматривает?
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Maxim Shumov
Что он опять городит
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Andreir888
Специалист по имиджу рокеров и современным гаджетам))
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Давай Так
Ответ 5kywn5cddd
Ты просто хейтер! Как можно Губера назвать дураком? Он эпатажный, неординарный, провокационный человек
А вот и нет!
Мой тебе ответ.
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_BoSToN_44
Чего это он по хоккеистам пошел? Всегда ж в биатлоне был
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avcgloronalduMU
нашли кого спрашивает и о чем
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SergFed71
Видно же что панарин лысеть стал, залысины сильные, вот и побрился
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Latenight Radio
Ответ Михаил Майоров
Первое что приходит на ум - параллель с Мессье, лысым дядькой, взявшим для НЙР единственный за последние 83 года кубок. Если Панара решил взять Марка за образец - респект. Если вытянет роль - уважуха.
Ну так себе сравнение.
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