Прохоркин о «Сибири»: «У нас нет комбинационного хоккея на данном этапе. Но мы при любой возможности идем давить соперника, не откатываемся»

Теги Сибирь Дэвид Немировски КХЛ Николай Прохоркин Матч ТВ Хоккей

Николай Прохоркин заявил об отсутствии у «Сибири» комбинационного хоккея.

Серия поражений новосибирцев в Фонбет Чемпионате КХЛ достигла 6 матчей. 

– Можно ли сказать, что «Сибирь» не показывает комбинационный хоккей, несмотря на то, что приглашение Немировски связывали именно с таким стилем игры?

– На данном этапе комбинационного хоккея у нас нет, но подтягивать многое нужно, команда это знает. Если каждый всего себя отдаст на льду, игра будет получаться.

– Стоит ли ждать появления атакующего хоккея в «Сибири»?

– Атакующий хоккей – это не только много голов, но еще и прессинг защитников. Нужно идти в давление, и мы это делаем, не откатываемся в оборону всем составом, при любой возможности идем давить соперника, так что это - тоже атакующий хоккей.

– Как проходит ваша адаптация к системе Немировски?

– Система мне понятна. Я много где поиграл, поэтому к новым требованиям мне не нужно долго привыкать. Услышал желание тренера и стараюсь выполнять его требования, – сказал форвард «Сибири». 

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