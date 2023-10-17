Прохоркин о «Сибири»: «У нас нет комбинационного хоккея на данном этапе. Но мы при любой возможности идем давить соперника, не откатываемся»

Николай Прохоркин заявил об отсутствии у «Сибири» комбинационного хоккея.

Серия поражений новосибирцев в Фонбет Чемпионате КХЛ достигла 6 матчей.

– Можно ли сказать, что « » не показывает комбинационный хоккей, несмотря на то, что приглашение связывали именно с таким стилем игры?

– На данном этапе комбинационного хоккея у нас нет, но подтягивать многое нужно, команда это знает. Если каждый всего себя отдаст на льду, игра будет получаться.

– Стоит ли ждать появления атакующего хоккея в «Сибири»?

– Атакующий хоккей – это не только много голов, но еще и прессинг защитников. Нужно идти в давление, и мы это делаем, не откатываемся в оборону всем составом, при любой возможности идем давить соперника, так что это - тоже атакующий хоккей.

– Как проходит ваша адаптация к системе Немировски?

– Система мне понятна. Я много где поиграл, поэтому к новым требованиям мне не нужно долго привыкать. Услышал желание тренера и стараюсь выполнять его требования, – сказал форвард «Сибири».