Прохоркин о «Сибири»: «У нас нет комбинационного хоккея на данном этапе. Но мы при любой возможности идем давить соперника, не откатываемся»
Николай Прохоркин заявил об отсутствии у «Сибири» комбинационного хоккея.
Серия поражений новосибирцев в Фонбет Чемпионате КХЛ достигла 6 матчей.
– Можно ли сказать, что «Сибирь» не показывает комбинационный хоккей, несмотря на то, что приглашение Немировски связывали именно с таким стилем игры?
– На данном этапе комбинационного хоккея у нас нет, но подтягивать многое нужно, команда это знает. Если каждый всего себя отдаст на льду, игра будет получаться.
– Стоит ли ждать появления атакующего хоккея в «Сибири»?
– Атакующий хоккей – это не только много голов, но еще и прессинг защитников. Нужно идти в давление, и мы это делаем, не откатываемся в оборону всем составом, при любой возможности идем давить соперника, так что это - тоже атакующий хоккей.
– Как проходит ваша адаптация к системе Немировски?
– Система мне понятна. Я много где поиграл, поэтому к новым требованиям мне не нужно долго привыкать. Услышал желание тренера и стараюсь выполнять его требования, – сказал форвард «Сибири».
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