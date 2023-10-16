«Сибирь» проиграла 6 матчей подряд, дальше – «Торпедо». Команда Немировски – 8-я на Востоке

Теги Сибирь Торпедо Дэвид Немировски КХЛ Динамо Хоккей

«Сибирь» проиграла шестой матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Дэвида Немировски уступила «Динамо» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Прежде «Сибирь» дважды проиграла «Трактору» (1:2 ОТ и 4:5 Б), а также «Спартаку» (2:5), «Автомобилисту» (0:4) и «Металлургу» (2:4).

«Сибирь» находится на восьмой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 17 очков в 18 матчах.

Следующий матч команда проведет против «Торпедо».

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1 комментарий

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Алексей Алексей
Следующий матч выиграете.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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