«Сибирь» проиграла 6 матчей подряд, дальше – «Торпедо». Команда Немировски – 8-я на Востоке

«Сибирь» проиграла шестой матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила « » (1:2) в игре Фонбет чемпионата .

Прежде « » дважды проиграла «Трактору» (1:2 ОТ и 4:5 Б), а также «Спартаку» (2:5), «Автомобилисту» (0:4) и «Металлургу» (2:4).

«Сибирь» находится на восьмой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 17 очков в 18 матчах.

Следующий матч команда проведет против « ».