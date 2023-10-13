Немировски после 5-го подряд поражения «Сибири»: «Сложная ситуация, на меня серия давит. Я хочу побеждать в каждом матче»
Дэвид Немировски признался, что на него давит серия из 5 поражений «Сибири».
«Сибирь» уступила «Металлургу» сегодня в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:4).
«Сложная ситуация. Неправильные решения принимаем: в первой шайбе в наши ворота, во второй тоже. Все подключаются и позволяем выходить сопернику 1 в 0. Многие игры проиграли. Самое главное сейчас исправить ошибки.
Много говорим, что один защитник должен оставаться на синей линии, но следуют провалы. Какие-то игроки выходят и играют, а какие-то — нет. Парням сложно, хорошо бросают, не забивают, а потом гол в другую сторону. Они думают, что соперникам легко голы даются.
На меня серия давит, думаю, что на команду тоже. Я хочу выигрывать каждую игру. Прохоркина пока не хватает для игры в обе стороны площадки, он набирает форму через игры. Поэтому мы ставим к нему в звено сначала Андреоффа, а теперь Михеева, чтобы помочь Николаю в обороне», – сказал главный тренер «Сибири».
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