Немировски после 5-го подряд поражения «Сибири»: «Сложная ситуация, на меня серия давит. Я хочу побеждать в каждом матче»

Дэвид Немировски признался, что на него давит серия из 5 поражений «Сибири».

« » уступила «Металлургу» сегодня в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:4).

«Сложная ситуация. Неправильные решения принимаем: в первой шайбе в наши ворота, во второй тоже. Все подключаются и позволяем выходить сопернику 1 в 0. Многие игры проиграли. Самое главное сейчас исправить ошибки.

Много говорим, что один защитник должен оставаться на синей линии, но следуют провалы. Какие-то игроки выходят и играют, а какие-то — нет. Парням сложно, хорошо бросают, не забивают, а потом гол в другую сторону. Они думают, что соперникам легко голы даются.

На меня серия давит, думаю, что на команду тоже. Я хочу выигрывать каждую игру. Прохоркина пока не хватает для игры в обе стороны площадки, он набирает форму через игры. Поэтому мы ставим к нему в звено сначала , а теперь , чтобы помочь Николаю в обороне», – сказал главный тренер «Сибири».