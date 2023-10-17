Немировски об 1:2 от «Динамо»: «Сложная игра. Мало забиваем, моментов создали не столько, сколько хотели»

Теги Сибирь Дэвид Немировски КХЛ Динамо Хоккей

Дэвид Немировски оценил поражение «Сибири» от «Динамо» (1:2) в КХЛ.

– Сложная игра была — мало забиваем, моментов создали не столько, сколько хотели. Конечно, жалко, когда пропустили второй гол, это отразилось на психологии нашей команды, чуть-чуть подсели. Потом вышли на третий период, начали давить. Надо больше, чем один гол забивать, чтобы выиграть игру.

– У команды серия поражений, но почти всегда не хватает одного гола. За счет чего планируете выправлять ситуацию?

– Много работаем, но с синей линии мало шайба идет на ворота. И даже когда идет, не получается бросок, или никто не закрывает, это проблема. Эти голы должны прийти через работу, – сказал главный тренер «Сибири».

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