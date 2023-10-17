Бедард прервал серию из 3 игр с очками в матче с «Торонто». Он впервые в НХЛ сыграл меньше 20 минут – 4 броска, 2 хита и 31% на точке за 18:35
Коннор Бедард не набрал очков в матче с «Торонто».
18-летний форвард «Чикаго» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лифс» (4:1).
Первый номер драфта-2023 прервал свою серию из 3 игр с очками на старте карьеры. Сегодня он впервые сыграл меньше 20 минут.
Бедард (18:35, 3:49 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема и выиграл 30,8% вбрасываний (4 из 13).
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