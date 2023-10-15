Бедард о свисте фанатов «Монреаля»: «Супер, мне понравилось. Я еще ничего не сделал, но здорово начинать так»

Коннор Бедард не расстроился из-за свиста и гула фанатов «Монреаля».

Форвард « » отметился результативной передачей в своей третьей игре в НХЛ. Его команда уступила со счетом 2:3.

«Мне понравилось, супер. Думаю, это было здорово. Я еще ничего не сделал, я только начинаю свой путь, но столкнуться с таким уже сейчас – это здорово.

Когда толпа так вовлечена, играть еще веселее», – сказал новичок.

Бедард набрал очки в 3 матчах подряд на старте сезона НХЛ. Рекорд для 18-летних новичков у Дэйгла – 7 игр, у Гретцки и Кросби было по 6