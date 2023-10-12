Дебютный матч Бедарда в НХЛ собрал рекордную аудиторию на ESPN – игру «Питтсбурга» и «Чикаго» посмотрели 1,43 млн зрителей

Теги Питтсбург Чикаго телевидение НХЛ ESPN Коннор Бедард Хоккей

Матч между «Питтсбургом» и «Чикаго» показал рекордную аудиторию на канале ESPN.

11 октября команды провели свой стартовый матч в регулярном чемпионате НХЛ, в котором «Блэкхокс» одержали победу со счетом 4:2.

18-летний канадец Коннор Бедард, первый номер драфта НХЛ-2023, дебютировал в лиге, отметившись результативной передачей.

Сообщается, что этот матч собрал рекордный показатель для игр регулярного чемпионата на телеканале ESPN – в среднем матч посмотрели 1,43 миллиона зрителей.

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