Дебютный матч Бедарда в НХЛ собрал рекордную аудиторию на ESPN – игру «Питтсбурга» и «Чикаго» посмотрели 1,43 млн зрителей
Матч между «Питтсбургом» и «Чикаго» показал рекордную аудиторию на канале ESPN.
11 октября команды провели свой стартовый матч в регулярном чемпионате НХЛ, в котором «Блэкхокс» одержали победу со счетом 4:2.
18-летний канадец Коннор Бедард, первый номер драфта НХЛ-2023, дебютировал в лиге, отметившись результативной передачей.
Сообщается, что этот матч собрал рекордный показатель для игр регулярного чемпионата на телеканале ESPN – в среднем матч посмотрели 1,43 миллиона зрителей.
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