Дебютный матч Бедарда в НХЛ собрал рекордную аудиторию на ESPN – игру «Питтсбурга» и «Чикаго» посмотрели 1,43 млн зрителей

Матч между «Питтсбургом» и «Чикаго» показал рекордную аудиторию на канале ESPN.

11 октября команды провели свой стартовый матч в регулярном чемпионате НХЛ, в котором «Блэкхокс» одержали победу со счетом 4:2.

18-летний канадец , первый номер драфта НХЛ-2023, дебютировал в лиге, отметившись результативной передачей.

Сообщается, что этот матч собрал рекордный показатель для игр регулярного чемпионата на телеканале – в среднем матч посмотрели 1,43 миллиона зрителей.