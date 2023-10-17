Ларионов об игре Линча: «Реал» подписал Зидана за 80 млн евро, и не знал, что с ним делать, думая, что совершил ошибку. Наберитесь терпения»
Игорь Ларионов сравнил Бобби Линча с игрой Зинедина Зидана в «Реале».
Американский нападающий перешел в «Торпедо» по ходу сезона. Бобби Линч набрал 4 (2+2) очка в 8 матчах чемпионата КХЛ.
– Вы периодически делали изменения в звеньях. В частности, Бобби Линч сыграл всего две смены во втором периоде.
– Для Бобби сейчас непростое время. Нужно адаптироваться к команде и к лиге. Здесь мы не хотим слишком сильно форсировать.
В то же время дозированно пытаемся ему дать возможность привыкнуть к игре и к партнерам.
Шавин дает хорошую энергетику, он неплохо вошел в игру, мог забить. Мы не будем делать быстрых выводов.
Когда «Реал Мадрид» подписал Зидана за 80 миллионов евро, они полгода не знали, что с ним делать, и думали, что совершили ошибку.
А ведь это Зидан – один из величайших футболистов, который выиграл все в карьере. Наберитесь терпения.
Мы хотим, чтобы наши ребята росли и становились лучше. И они будут это делать. Подобные вещи – закаляют.
Мы не должны закрыться в скорлупу, боясь ошибок.
Мы поддержим ребят, болельщики погонят нас вперед, и мы вернемся еще сильнее, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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