Ларионов об игре Линча: «Реал» подписал Зидана за 80 млн евро, и не знал, что с ним делать, думая, что совершил ошибку. Наберитесь терпения»

Теги Торпедо Реал Мадрид Игорь Ларионов Зинедин Зидан КХЛ Бобби Линч Хоккей

Игорь Ларионов сравнил Бобби Линча с игрой Зинедина Зидана в «Реале».

Американский нападающий перешел в «Торпедо» по ходу сезона. Бобби Линч набрал 4 (2+2) очка в 8 матчах чемпионата КХЛ.

– Вы периодически делали изменения в звеньях. В частности, Бобби Линч сыграл всего две смены во втором периоде.

– Для Бобби сейчас непростое время. Нужно адаптироваться к команде и к лиге. Здесь мы не хотим слишком сильно форсировать.

В то же время дозированно пытаемся ему дать возможность привыкнуть к игре и к партнерам.

Шавин дает хорошую энергетику, он неплохо вошел в игру, мог забить. Мы не будем делать быстрых выводов.

Когда «Реал Мадрид» подписал Зидана за 80 миллионов евро, они полгода не знали, что с ним делать, и думали, что совершили ошибку.

А ведь это Зидан – один из величайших футболистов, который выиграл все в карьере. Наберитесь терпения.

Мы хотим, чтобы наши ребята росли и становились лучше. И они будут это делать. Подобные вещи – закаляют.

Мы не должны закрыться в скорлупу, боясь ошибок.

Мы поддержим ребят, болельщики погонят нас вперед, и мы вернемся еще сильнее, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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1 комментарий

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Заборостроитель
Первый раз такого игрока услышал... Зидан целый
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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