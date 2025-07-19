Наиль Якупов: «В футбол играет весь мир, он более доступный, чем хоккей – давайте смотреть правде в глаза. На стадион «Спартака» приходит по 40 тысяч болельщиков»

Наиль Якупов поделился мыслями о популярности футбола и хоккея.

«Для меня, конечно, спорт номер один – хоккей. Потому что я в него играю.

Но давайте посмотрим правде в глаза. В футбол играет весь мир.

Не хочу ставить, какой вид спорта круче – футбол или хоккей. Я уважаю оба вида спорта. Везде есть свои сложности.

Но давайте не будем обманывать друг друга. На прекрасный стадион «Спартака» приходит по 40 тысяч болельщиков. У нас нет таких больших стадионов.

Народная команда, у которой тьма фанатов, и эта история длится долгие годы. Футбол более доступный, чем хоккей. Но могу ошибаться», – сказал нападающий «Авангарда » Наиль Якупов .