«Торпедо» не забило в третьем матче за половину октября. Всего за сезон – 4 игры без голов

Теги Северсталь Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

«Торпедо» ни разу не забило за матч в четвертый раз в сезоне КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова проиграла «Северстали» (0:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это четвертый случай для нижегородцев в этом сезоне, когда команда завершила игру без заброшенных шайб.

Ранее «Торпедо» не забивало в матче против «Салавата Юлаева» (0:1 ОТ), «Авангарда» (0:1) и «Локомотива» (0:1).

При этом стоит отметить, что за половину октября это третий матч без голов для «Торпедо».

В текущем сезоне «Торпедо» забило 58 голов – это четвертый результат в Западной конференции. Команда находится на третьем месте в таблице, набрав 25 очков.

10 комментариев

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крокодил в ванной
настоящее хоккейное пиршество!
+6
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Фёдор Кузнецов
Вообще это много, у команд из топ 3 конференций не больше 1 такого матча
+5
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+5
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Direct free kick
Это и есть настоящий уровень ларека
+4
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Деревянная рука
У одного вертолётные ноги у этого клюшки кривые.Два физрука)
+5
-2
+3
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CaSpeR-13
зато какой атакующий хоккей у псевдотренера
+6
-5
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Сергей Михалюк
очевидный спад в Сентябре носились,а в Октябре кувыркаются,Магнитка и Динамо так же мощьно стартовавшие сейчас пошли на спад. за то другие команды типа СЮ, или Авангард прибавили в движении.
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Алексей Алексей
Торпедо 4 игры уже не забивают, а кто ещё столько не забил, Торпедо ни одной игры на 0, кто ещё не сыграл на 0 .
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Дмитрий Кутузов
Что он сегодня трескал на пресухе? Малину? Или ананасы?
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