«Торпедо» не забило в третьем матче за половину октября. Всего за сезон – 4 игры без голов

«Торпедо» ни разу не забило за матч в четвертый раз в сезоне КХЛ.

Команда тренера проиграла « » (0:4) в матче Фонбет чемпионата .

Это четвертый случай для нижегородцев в этом сезоне, когда команда завершила игру без заброшенных шайб.

Ранее « » не забивало в матче против «Салавата Юлаева» (0:1 ОТ), «Авангарда» (0:1) и «Локомотива» (0:1).

При этом стоит отметить, что за половину октября это третий матч без голов для «Торпедо».

В текущем сезоне «Торпедо» забило 58 голов – это четвертый результат в Западной конференции. Команда находится на третьем месте в таблице, набрав 25 очков.