«Торпедо» не забило в третьем матче за половину октября. Всего за сезон – 4 игры без голов
«Торпедо» ни разу не забило за матч в четвертый раз в сезоне КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова проиграла «Северстали» (0:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Это четвертый случай для нижегородцев в этом сезоне, когда команда завершила игру без заброшенных шайб.
Ранее «Торпедо» не забивало в матче против «Салавата Юлаева» (0:1 ОТ), «Авангарда» (0:1) и «Локомотива» (0:1).
При этом стоит отметить, что за половину октября это третий матч без голов для «Торпедо».
В текущем сезоне «Торпедо» забило 58 голов – это четвертый результат в Западной конференции. Команда находится на третьем месте в таблице, набрав 25 очков.
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