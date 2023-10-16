«Торпедо» уступило «Северстали» – 0:4. Команда Ларионова проиграла 3 из 4 последних игр

«Торпедо» проиграло второй подряд матч в КХЛ.

В матче Фонбет чемпионата команда тренера уступила «Северстали» (0:4), которую возглавляет бывший помощник Ларионова Андрей Козырев.

В предыдущих играх нижегородцы обыграли « » (4:3), но проиграли «Локомотиву» (0:1) и «Спартаку» (2:4).

Кроме того, « » проиграло четыре игры подряд на домашнем льду – помимо поражений от «Северстали» и «Спартака», ранее были проиграны игры «Авангарду» (0:1) и «Сочи» (2:5).

«Торпедо» находится на третьей позиции в таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 19 матчах.