«Торпедо» уступило «Северстали» – 0:4. Команда Ларионова проиграла 3 из 4 последних игр

Теги Северсталь Торпедо Андрей Козырев Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

«Торпедо» проиграло второй подряд матч в КХЛ.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ команда тренера Игоря Ларионова уступила «Северстали» (0:4), которую возглавляет бывший помощник Ларионова Андрей Козырев.

В предыдущих играх нижегородцы обыграли «Северсталь» (4:3), но проиграли «Локомотиву» (0:1) и «Спартаку» (2:4).

Кроме того, «Торпедо» проиграло четыре игры подряд на домашнем льду – помимо поражений от «Северстали» и «Спартака», ранее были проиграны игры «Авангарду» (0:1) и «Сочи» (2:5).

«Торпедо» находится на третьей позиции в таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 19 матчах.

24 комментария

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denzel13
Для становления команды такие периоды нужно пройти. За Торпедо!
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Rudenzik
Без спадов никому весь сезон не пройти
+9
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Андрей Ш
Что то много говнюков повылазило,такое ощущение, что сидели до этого где-то в толчке и ждали-когда у Ларионова будет спад!
+7
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Russ Ivan
Уже давно доказано, что не может молодёжь стабильно играть без дядек. Нужны 3-4 испытанных бойца для спокойствия и уверенности...
+4
-1
+3
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Bashibuzuck
Они уже со "Спартаком" играли как-то странно, толи устали, толи забыли как играть, как по мне, порой было ощущение, что игроки первый раз друг друга видят
+2
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собираю ком-пы
Ответ крокодил в ванной
ну что там на этот раз? клюшки неправильной формы? недостаточно твердый лёд? вертолетные руки? соперник играл в неправильный хоккей, не дав себя обыграть?
ого как boty кудрявого рады, сами в govne по уши, но в специалиста ткнуть не забывают))
+3
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Матроскин52
Серия домашних поражений затянулась… это печально … но надо и такие периоды пройти… Верим в команду!
+2
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притвиц
Можно подумать, что Торпедо может составить конкуренцию претендентам на кубок Гагарина , команда со средним составом может выиграть несколько принципиальных матчей ,но пройти ровно весь сезон не по силам.
+2
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spawn0
Сегодня не получилось ничего, но ребята бились, Торпедо - мы с тобой!
+5
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Рокко Сиффредди
Сентябрьские чемпионы)
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alkamfell
ez
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Леша Редиско
Весьма добротный хоккей от Северстали. Приятно смотреть. Ещё парочка шайб чудом не легла в ворота Торпедо. В целом полное превосходство одной команды над другой.
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Igbin
Что там, опять торжество атакующего хоккея профессора?
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Огюст
Не ожидал ,что парни из Северстали Торпедовцам в Нижнем воткнут по игре такого сухаря -красавцы !
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крокодил в ванной
ну что там на этот раз?
клюшки неправильной формы?
недостаточно твердый лёд?
вертолетные руки?
соперник играл в неправильный хоккей, не дав себя обыграть?
+3
-3
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Деревянная рука
Профессор))
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CaSpeR-13
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Назар Игорь
Всë- таки это хоккей, а Ларионов ставит команде изящную игру, напоминает как играл Хельмут Балдерис. Красиво, конечно, но нерезультативно против сильных соперников.
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Сергей Низовкин
Ответ CaSpeR-13
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тренер не причем игроки нехотят играть!
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CaSpeR-13
Ответ Сергей Низовкин
тренер не причем игроки нехотят играть!
потому что тренер тупица?
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