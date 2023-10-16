«Торпедо» уступило «Северстали» – 0:4. Команда Ларионова проиграла 3 из 4 последних игр
«Торпедо» проиграло второй подряд матч в КХЛ.
В матче Фонбет чемпионата КХЛ команда тренера Игоря Ларионова уступила «Северстали» (0:4), которую возглавляет бывший помощник Ларионова Андрей Козырев.
В предыдущих играх нижегородцы обыграли «Северсталь» (4:3), но проиграли «Локомотиву» (0:1) и «Спартаку» (2:4).
Кроме того, «Торпедо» проиграло четыре игры подряд на домашнем льду – помимо поражений от «Северстали» и «Спартака», ранее были проиграны игры «Авангарду» (0:1) и «Сочи» (2:5).
«Торпедо» находится на третьей позиции в таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 19 матчах.
клюшки неправильной формы?
недостаточно твердый лёд?
вертолетные руки?
соперник играл в неправильный хоккей, не дав себя обыграть?