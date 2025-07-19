Лемтюгов о «Куньлуне»: «Для Крылова это вызов. Если в «Авангарде» он пришел на фундамент и построил там свой дом, то тут много вопросов»

Николай Лемтюгов сказал, что «Куньлунь» станет вызовом для Александра Крылова.

Ранее сообщалось, что экс-глава совета директоров «Авангарда» станет одним из руководителей китайского клуба.

Ожидается, что пост главного тренера займет канадский специалист Жерар Галлан .

«Пришло новое руководство в «Куньлунь», хочет заявить о себе. Начали с самого начала, с тренера с каким-то именем, который как минимум громко зайдет, а по результату уже видно будет.

Для Крылова работа в «Куньлуне » – вызов. Если в «Авангарде» все было поставлено, он уже пришел на фундамент и построил там свой дом, то тут много вопросов, которые нужно решать.

Опять же будут другие вливания денег, спонсоры появятся. Так что начали с тренера, закончат подписанием качественных хоккеистов», – сказал главный тренер «Тороса».