Рыбин о «Куньлуне»: «Рынок сейчас небогатый, клуб будет делать ставку на подписание иностранцев. Другой вопрос, насколько эти игроки окажутся качественными»

Максим Рыбин поделился ожиданиями от «Куньлуня».

Ранее стало известно, что в следующем сезоне китайский клуб будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт‑Петербурге.

– До начала тренировочных лагерей КХЛ осталось меньше полумесяца, а «Куньлунь» так и не осуществил ни одного трансфера. Как считаете, можно ли за столь короткий срок собрать боевой состав, с учетом очень скудного выбора хоккеистов на рынке свободных агентов?

– Рынок сейчас действительно небогатый. Я думаю, что «Куньлунь» сейчас естественно будет делать ставку на подписание иностранных хоккеистов. Другой вопрос, насколько эти игроки окажутся качественными и востребованными. И насколько быстро получится построить новую команду.

– Чего ждете от Галлана в китайской команде? Сможет ли он всерьез побороться за выход в финал Кубка Гагарина?

– Я пока ничего не жду, давайте дождемся подписаний игроков, посмотрим, какая картинка будет складываться. Многое станет понятно ближе к концу августа.

Но вообще мне будет интересно посмотреть за тренером, который работал в НХЛ, в российском хоккее, – сказал бывший игрок «Спартака» и СКА.