Гришин о тренерском штабе «Нефтехимика»: «Сейчас модно разделять тренеров по амплуа. Но игра команды – результат общей работы. Мы все заряжены энергией»

Игорь Гришин рассказал о новом тренерском штабе «Нефтехимика».

«Вместе со мной в «Нефтехимик » пришли три помощника. Из прошлогоднего состава остались ценные специалисты: тренер по вратарям Алексей Митрошин, тренер по физподготовке Александр Ураков, видеотренер Александр Смирнов. Я рад, что такие профессионалы остались в команде «Нефтехимика».

Теперь о новичках. Максим Кривоножкин будет отвечать за игру нападающих и реализацию большинства. Мы работаем вместе уже долгое время и прекрасно понимаем друг друга. Наши взгляды на игру совпадают. Это уже опытный специалист, демонстрирующий высокий профессиональный уровень. Четыре сезона совместной работы позволили нам выстроить не только профессиональные, но и доверительные отношения.

С Алексеем Пепеляевым я познакомился перед началом прошлого сезона и очень доволен нашим сотрудничеством. Это человек невероятной энергии, с огромным желанием развиваться и совершенствоваться. Он полностью погружен в работу и отвечает за игру защитников и меньшинство.

Денис Коротеев последние три сезона работал с нами в «Химике» и питерском «Динамо», отвечая за физическую подготовку и показал высокую эффективность своих методик. В предстоящем чемпионате его полномочия будут расширены: он будет работать вместе с Александром Ураковым и заниматься с игроками, временно не попадающими в основной состав. Кроме того, он будет помогать Александру Смирнову, поддерживая с нами связь во время матчей.

Сейчас модно разделять тренеров по амплуа, по зонам ответственности. Но, в конечном счете, игра команды – это результат совместной работы всего тренерского штаба.

Я доволен нашей командой. Мы все заряжены энергией, настроены на плодотворную работу и с нетерпением ждем начала нового сезона», – сказал главный тренер нижнекамцев.