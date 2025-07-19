Давыдов о разгроме звезд КХЛ в «Матче года»: «3:15 – какой-то странный счет. Надо все-таки хотя бы немного себя уважать. Очень тревожный сигнал для руководства лиги»
Виталий Давыдов высказался о разгроме команды звезд КХЛ в «Матче года».
13 июля команда звезд НХЛ одержала крупную победу над командой звезд КХЛ (15:3) в благотворительном матче в Москве.
– Виталий Семенович, главное событие июля – по вашей версии?
– Не понял 3:15 сборной КХЛ в матче со звездами НХЛ. Какой-то странный счет. Надо все-таки хотя бы немного себя уважать. И не только себя, но и свои клубы, лигу в целом.
Получается, в нашем клубном хоккее, скажу осторожно, нет полного порядка.
На мой взгляд, для руководства КХЛ это очень тревожный сигнал. Нельзя пропускать его мимо ушей, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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