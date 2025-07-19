«Трактор» еще не делал Кравцову предложение о контракте. Три клуба готовы приобрести форварда (Алексей Шевченко)
«Трактор» еще не делал Виталию Кравцову контрактного предложения.
«Насколько я знаю, «Трактор» до сих пор не сделал Виталию никакого предложения. По крайней мере, такого, о котором бы знал Кравцов», – написал Алексей Шевченко.
«Знаю, что три команды готовы взять хоккеиста и даже гигантская компенсация их не остановит», – добавил журналист.
Ранее сообщалось, что хоккеист не хочет работать с главным тренером «Трактора» Бенуа Гру и звонил Анвару Гатиятулину, выразив заинтересованность присоединиться к «Ак Барсу».
В прошлом сезоне нападающий набрал 58 (27+31) баллов при полезности «плюс 31» в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф он отметился 7 (6+1) баллами при полезности «минус 8» в 19 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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