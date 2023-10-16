Гуляев заработает около 25 млн рублей по новому контракту с «Авангардом» (Metaratings)

Михаил Гуляев заработает около 25 млн рублей по контракту с «Авангардом».

Срок нового соглашения рассчитан на 3 года.

Как сообщает Metaratings, суммарный оклад защитника по 3-летнему контракту составит около 25 млн рублей.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Михаил Гуляев провел 17 матчей за « » и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5».