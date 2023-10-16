Гуляев заработает около 25 млн рублей по новому контракту с «Авангардом» (Metaratings)
Михаил Гуляев заработает около 25 млн рублей по контракту с «Авангардом».
Срок нового соглашения рассчитан на 3 года.
Как сообщает Metaratings, суммарный оклад защитника по 3-летнему контракту составит около 25 млн рублей.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Михаил Гуляев провел 17 матчей за «Авангард» и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5».
И Миша при деньгах будет в таком возрасте, и Авангард несильно рискует в случае, если вдруг Гуляев не оправдает надежд
Но Миша должен быть крайне замотивированным при таком раскладе, чтобы на следующий контракт выходить в районе 50-60 млн (если в НХЛ не уедет, конечно)