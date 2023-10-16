Гуляев заработает около 25 млн рублей по новому контракту с «Авангардом» (Metaratings)

Теги Авангард КХЛ деньги Михаил Гуляев Хоккей

Михаил Гуляев заработает около 25 млн рублей по контракту с «Авангардом».

Срок нового соглашения рассчитан на 3 года.

Как сообщает Metaratings, суммарный оклад защитника по 3-летнему контракту составит около 25 млн рублей.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Михаил Гуляев провел 17 матчей за «Авангард» и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5».

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7 комментариев

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Ыжык
Офигенно дешево.
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Антон Фёдоров
лишь бы не сбавлял и самое главное спокойно перешёл во взрослый хоккей (в плане последующих сезонов). и без травм!
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GoodZilla
Ответ Ыжык
Офигенно дешево.
Не совсем так) Скорее - довольно неплохо для обеих сторон!
И Миша при деньгах будет в таком возрасте, и Авангард несильно рискует в случае, если вдруг Гуляев не оправдает надежд
Но Миша должен быть крайне замотивированным при таком раскладе, чтобы на следующий контракт выходить в районе 50-60 млн (если в НХЛ не уедет, конечно)
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pavelrytov@icloud.com
Скорее всего есть пункт, об расторжении если в НХЛ пригласят, или договоренность о пересмотре, если расстанутся с дорогим защитником(Пайгин, Киселевич). А так дешево конечно
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Михаил Опякин
Адекватный контракт
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Ыжык
Ответ GoodZilla
Не совсем так) Скорее - довольно неплохо для обеих сторон! И Миша при деньгах будет в таком возрасте, и Авангард несильно рискует в случае, если вдруг Гуляев не оправдает надежд Но Миша должен быть крайне замотивированным при таком раскладе, чтобы на следующий контракт выходить в районе 50-60 млн (если в НХЛ не уедет, конечно)
Я думаю у него задача максимально прокачаться и уехать в НХЛ. Мотивация точно будет.
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