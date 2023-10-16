Генменеджер «Авангарда»: «Гуляев принимает взрослые решения на льду, приносит пользу команде, прогрессирует. Мы рады, что подписали долгосрочный контракт»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Михаил Гуляев Хоккей

Генменеджер «Авангарда» высказался о новом контракте с Михаилом Гуляевым.

Срок соглашения рассчитан на три года.

«Гуляев еще молод, но уже закрепился в основе, принимает взрослые решения на льду и приносит пользу команде. Он постоянно прогрессирует, работает над собой, что и дает результат.

Мы рады, что подписали долгосрочный контракт. Надеемся, пример Михаила станет стимулом для других наших воспитанников. Все реально, все зависит только от вас – нужно стремиться, работать и правильно относиться к делу», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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