Генменеджер «Авангарда»: «Гуляев принимает взрослые решения на льду, приносит пользу команде, прогрессирует. Мы рады, что подписали долгосрочный контракт»

Генменеджер «Авангарда» высказался о новом контракте с Михаилом Гуляевым.

Срок соглашения рассчитан на три года.

« еще молод, но уже закрепился в основе, принимает взрослые решения на льду и приносит пользу команде. Он постоянно прогрессирует, работает над собой, что и дает результат.

Мы рады, что подписали долгосрочный контракт. Надеемся, пример Михаила станет стимулом для других наших воспитанников. Все реально, все зависит только от вас – нужно стремиться, работать и правильно относиться к делу», – сказал генеральный менеджер « » .