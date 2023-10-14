Тарасенко сделал две передачи в матче с «Филадельфией». Форвард «Оттавы» провел 11:25 на льду

Владимир Тарасенко набрал первые очки в составе «Оттавы».

« » обыграла « » (5:2) в матче регулярного чемпионата .

В первом периоде российский нападающий «Сенаторс» принял участие в голевой атаке команды в большинстве – с передач и Джейка Сэндерсона отличился Джейкоб Чикран.

Во втором периоде Тарасенко также при игре в большинстве отметился еще одной голевой передачей.

Это первые результативное действия Тарасенко за канадский клуб. В этом матче нападающий нанес один бросок по воротам и провел на льду 11 минут и 25 секунд (3:07 – в большинстве)

Форвард не отметился баллами за результативность в первом матче за «Оттаву» против «Каролины» (3:5), в котором провел на льду 13:12.