Тарасенко сделал две передачи в матче с «Филадельфией». Форвард «Оттавы» провел 11:25 на льду

Теги Филадельфия Оттава НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко набрал первые очки в составе «Оттавы».

«Оттава» обыграла «Филадельфию» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде российский нападающий «Сенаторс» принял участие в голевой атаке команды в большинстве – с передач Владимира Тарасенко и Джейка Сэндерсона отличился Джейкоб Чикран.

Во втором периоде Тарасенко также при игре в большинстве отметился еще одной голевой передачей.

Это первые результативное действия Тарасенко за канадский клуб. В этом матче нападающий нанес один бросок по воротам и провел на льду 11 минут и 25 секунд (3:07 – в большинстве)

Форвард не отметился баллами за результативность в первом матче за «Оттаву» против «Каролины» (3:5), в котором провел на льду 13:12.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
с почином!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
крок 58
Давай Володя! Самый возраст топовый!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
белая простыня олимпиады
кто смотрел матч? почему у него так мало игрового времени? 11 минут за матч. он что в 3 звене играет?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий