Салливан о 6 очках Генцела за 3 игры: «Джейк вырос в суперзвезду НХЛ. Он забивает около 40 голов за сезон – немногим это удается»

Теги Питтсбург НХЛ Майк Салливан Джейк Генцел Хоккей

Майк Салливан назвал Джейка Генцела одним из главных хоккеистов НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» набрал 6 (1+5) очков за 3 игры текущего сезона – больше нет ни у кого.

«Он настоящий боец. Я считаю, что он вырос в суперзвезду этой лиги. Он один из лучших снайперов лиги, и его резюме подтверждает это.

Он забивает около 40 голов за сезон. Парней, которым это удается, не так уж много», – заявил главный тренер «Питтсбурга».

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