«Питтсбург» и Генцел могут отложить переговоры по контракту до завершения сезона. У форварда истекает договор с зарплатой 6 млн долларов

Теги Питтсбург НХЛ Джейк Генцел Хоккей

Питтсбург и Джейк Генцел не могут договориться о контракте.

Стороны на данный момент не близки к договоренности по вопросу продления соглашения.

Также отмечается, что «Питтсбург» и хоккеист могут отложить переговоры по контракту до завершения этого сезона.

Действующее соглашение Джейка Генцела с кэпхитом шесть миллионов долларов в год рассчитано до конца сезона.

В лиге нападающий отметился 415 (197+218) баллами в 454 играх. В плей-офф – 58 (34+24) очков в 58 матчах.

Джейк выступает за «Питтсбург» с сезона-2016/17.

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