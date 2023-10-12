«Питтсбург» и Генцел могут отложить переговоры по контракту до завершения сезона. У форварда истекает договор с зарплатой 6 млн долларов
Питтсбург и Джейк Генцел не могут договориться о контракте.
Стороны на данный момент не близки к договоренности по вопросу продления соглашения.
Также отмечается, что «Питтсбург» и хоккеист могут отложить переговоры по контракту до завершения этого сезона.
Действующее соглашение Джейка Генцела с кэпхитом шесть миллионов долларов в год рассчитано до конца сезона.
В лиге нападающий отметился 415 (197+218) баллами в 454 играх. В плей-офф – 58 (34+24) очков в 58 матчах.
Джейк выступает за «Питтсбург» с сезона-2016/17.
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