Генцел провел тренировку с «Питтсбургом» с полным контактом впервые после операции

Джейк Генцел провел тренировку с «Питтсбургом» с полным контактом.

28-летний нападающий провел полноценное занятие с командой впервые после операции на голеностопе, которую перенес 2 августа.

Ранее сообщалось, что форвард может пропустить первые 5 матчей «Пингвинс» в новом сезоне.

«Пока рано говорить об опережении графика. Нужно подождать и посмотреть. Сейчас я чувствую себя прекрасно. Сегодня был первый день, первый шаг.

Приятно поработать вместе с ребятами, для меня это волнующий момент», – сказал .

В прошлом сезоне игрок набрал 73 (36+37) очка в 78 играх регулярного чемпионата. По его ходу он и получил травму голеностопа. Сначала предполагалось обойтись без операции.