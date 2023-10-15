На Гарланда претендуют «Коламбус», «Виннипег» и «Нэшвилл». «Ванкувер» предпочтет получить в обмене защитника

Теги возможные переходы Нэшвилл Коламбус Ванкувер НХЛ Виннипег Конор Гарланд Хоккей

«Коламбус» входит в число претендентов на Конора Гарланда.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер» разрешил форварду вести переговоры об обмене.

По сведениям журналиста Эллиотта Фридмана, «Кэнакс» предпочли бы получить за 27-летнего хоккеиста защитника, а также высвободить от 1 до 2 млн долларов.

Утверждается, что «Коламбус», «Виннипег» и «Нэшвилл» заинтересованы в подписании Гарланда. При этом лишь у последних есть возможность принять кэпхит нападающего (4,95 млн долларов) в полном объеме, поскольку у них свободны 7,8 млн.

Гарланд набрал 46 (17+29) очков в 81 матче чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. Всего в лиге хоккеист отметился 194 (83+111) баллами в 322 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

1 комментарий

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Cbj Fan
У нас крайков и так куча, причем Чинахов травмирован и Воронков на время в Кливленде. Так что только если большой обмен с участием трёх команд, чтобы поменять Рословика и, возможно, Бемстрома с Фоуди.
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