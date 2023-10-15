На Гарланда претендуют «Коламбус», «Виннипег» и «Нэшвилл». «Ванкувер» предпочтет получить в обмене защитника

«Коламбус» входит в число претендентов на Конора Гарланда.

Ранее сообщалось, что « » разрешил форварду вести переговоры об обмене.

По сведениям журналиста Эллиотта Фридмана, «Кэнакс» предпочли бы получить за 27-летнего хоккеиста защитника, а также высвободить от 1 до 2 млн долларов.

Утверждается, что « », « » и « » заинтересованы в подписании . При этом лишь у последних есть возможность принять кэпхит нападающего (4,95 млн долларов) в полном объеме, поскольку у них свободны 7,8 млн.

Гарланд набрал 46 (17+29) очков в 81 матче чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. Всего в лиге хоккеист отметился 194 (83+111) баллами в 322 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.