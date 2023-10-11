«Ванкувер» разрешил Гарланду вести переговоры об обмене в другой клуб. Нападающий набрал 194 очка в НХЛ

Теги возможные переходы Ванкувер НХЛ Конор Гарланд Хоккей

«Ванкувер» может обменять Конора Гарланда.

Канадский клуб разрешил 27-летнему нападающему вести переговоры с другими клубами НХЛ о возможном обмене.

Действующий контракт хоккеиста с зарплатой 4,95 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

Конор Гарланд набрал 46 (17+29) очков в 81 матче чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

Всего в лиге хоккеист отметился 194 (83+111) баллами в 322 играх.

1 комментарий

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Стальной Цуккини 5х5
Очень жаль, всегда нравился этот игрок. Но, видимо:
а) наскребают на новый контракт Петтерссону, и
б) верят в Босера
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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