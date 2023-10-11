«Ванкувер» разрешил Гарланду вести переговоры об обмене в другой клуб. Нападающий набрал 194 очка в НХЛ
«Ванкувер» может обменять Конора Гарланда.
Канадский клуб разрешил 27-летнему нападающему вести переговоры с другими клубами НХЛ о возможном обмене.
Действующий контракт хоккеиста с зарплатой 4,95 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.
Конор Гарланд набрал 46 (17+29) очков в 81 матче чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
Всего в лиге хоккеист отметился 194 (83+111) баллами в 322 играх.
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