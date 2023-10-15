Сергей Самсонов: «Бедард заметен и опасен, когда у него есть пространство. Он доказал в первых играх, что с ним нужно будет считаться»

Сергей Самсонов поделился мнением о форварде Конноре Бедарде.

Первый номер драфта НХЛ-2023 в первых трех матчах в НХЛ забросил одну шайбу и отдал две передачи.

«Однозначно он заметен и опасен, когда у него есть пространство. Центр первого звена в команде НХЛ – это немало ответственности, и, похоже, многому придется учиться на лету.

Я немного смотрел первую игру, когда он у Сидни Кросби не мог выиграть вбрасывание, и понятно, что против такого матерого центрального, как Кросби, не будет легко. Это бросалось в глаза, но он однозначно талантлив, и у него будет в какой-то степени неровный сезон.

Возможно, соперникам получится под него подстраиваться, когда « » будет играть на выезде. Но дома, когда он получает много времени на льду и первое большинство, я уверен, очки придут. Он доказал в первых играх, что с ним нужно будет считаться, и набранные очки помогут ему раскрепоститься», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр .

Бедард набрал очки в 3 матчах подряд на старте сезона НХЛ. Рекорд для 18-летних новичков у Дэйгла – 7 игр, у Гретцки и Кросби было по 6