Ротенберг поздравил с Днем отца: «Папа всегда был примером для меня – я следил, как он тренирует учеников, как ведет себя в жизни. Передаю эти знания своим детям»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем отца.

«Сегодня в России отмечают День отца. От всей души поздравляю всех пап с праздником!

Мой отец Борис всегда был примером для меня – я с детства следил за тем, как он тренирует учеников на татами, как ведет себя в жизни, какие решения принимает. Сегодня я каждый день использую тот отцовский опыт, и передаю эти знания уже собственным детям. Огромное спасибо папе за все!

От сегодняшних отцов зависит то, какими вырастут следующие поколения, зависит будущее нашей страны. Желаю всем отцам быть отличными примерами для своих детей!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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9 комментариев

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Габорик
Огромное спасибо папе за все!
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Собственно, одной этой фразой вполне можно было и ограничиться :)
+18
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Machine Head
О боже , новые откровения «без страха и упрека».
+9
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Evgeny Trifonov
Тебе надо Путина поздравлять. Он папа вашей семейки.
+9
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Ебздрогыч
Отец Ротенберга на самом деле гениальный тренер: тренировал дзюдоистов, а получились крупные бизнесмены, политики, чиновники. Одно слово - гений!
+7
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Вадим Абдуллин
Представляю лица его детей, когда Ромка внезапно забегает в комнату и начинает толкать мотивационные речи
+4
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Bartez1986
Отец лучшей хоккейной системы в истории поздравил отца
+4
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Михаил Барвинский
как говорится, без комментариев......
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heivani
Зачем личное выкладывать на всеобщее обозрение? - Ну поздравил в домашней обстановке,с какой целью через СМИ?
+2
0
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Nikolay_exp
Ответ Габорик
Огромное спасибо папе за все! ________________ Собственно, одной этой фразой вполне можно было и ограничиться :)
Ни добавить ни убавить)
+1
0
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