Ротенберг поздравил с Днем отца: «Папа всегда был примером для меня – я следил, как он тренирует учеников, как ведет себя в жизни. Передаю эти знания своим детям»

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем отца.

«Сегодня в России отмечают День отца. От всей души поздравляю всех пап с праздником!

Мой отец Борис всегда был примером для меня – я с детства следил за тем, как он тренирует учеников на татами, как ведет себя в жизни, какие решения принимает. Сегодня я каждый день использую тот отцовский опыт, и передаю эти знания уже собственным детям. Огромное спасибо папе за все!

От сегодняшних отцов зависит то, какими вырастут следующие поколения, зависит будущее нашей страны. Желаю всем отцам быть отличными примерами для своих детей!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.