Тренер «Сочи» Кокорев про обмен со СКА: «Без комментариев. Тот хоккеист играет в той команде, а Хуснутдинов нас полностью устраивает»

Главный тренер «Сочи» отреагировал на обмен Борны Рендулича в СКА.

Дмитрий Кокорев высказался о поражении команды от ЦСКА (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Ожидали мощного начала от соперника, готовились, но пропустили два быстрых гола.

Потом во втором периоде выровняли игру. В третьем, считаю, играли в ту игру, в которую умеем играть, в которую можем играть.

Но немножко не повезло в каких-то моментах. Счет вы знаете. Немножко не додавили.

– «Сочи» удивляет, но пока что крепкий орешек для вашей команды в этом сезоне. В чем секрет армейцев? Два последних матча были равными.

– Пропускаем быстрые голы – в этом и есть секрет ЦСКА.

Потом очень тяжело отыграться, команда очень хорошо обороняется, и из-за этого не получаются какие-то моменты.

Есть у нас еще одна игра, будем готовиться. В любом случае это команда-чемпион.

– присутствовал на арене, но в игре его не участвовал. Он уже мог сыграть по состоянию здоровья?

– Нет, сегодня еще не мог. Готовится к следующей игре.

– забил первый гол за «Сочи», уже много было сказано об этом обмене. Можно ли сказать, что «Сочи» потерял не так уж и много, как об этом писали все – и болельщики, и журналисты?

– Без комментариев. Пока ничего не могу сказать. Тот игрок играет в той команде, у нас играет Марат, поэтому без комментариев.

Нас Марат полностью устраивает – я так могу сказать. Прошло всего две игры и у нас, и у СКА. Пока глобальных выводов делать я не могу, – сказал главный тренер « » Дмитрий Кокорев.