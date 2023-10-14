Хуснутдинов забил первый гол за «Сочи» после перехода из СКА – в матче с ЦСКА

Марат Хуснутдинов забил первый гол в составе «Сочи».

и « » проводят матч Фонбет чемпионата .

Во втором периоде отметился заброшенной шайбой.

Это первый гол форварда в составе южан после перехода из СКА, который в обмене получил нападающего Борну Рендулича.