Хуснутдинов забил первый гол за «Сочи» после перехода из СКА – в матче с ЦСКА

Теги ЦСКА СКА видео КХЛ Сочи Марат Хуснутдинов Хоккей

Марат Хуснутдинов забил первый гол в составе «Сочи».

ЦСКА и «Сочи» проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде Марат Хуснутдинов отметился заброшенной шайбой.

Это первый гол форварда в составе южан после перехода из СКА, который в обмене получил нападающего Борну Рендулича.

3 комментария

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AlistarOvereem
Марат точно от этого обмена выиграл!
Будет возможность развиваться с хорошим игровым временем и регулярной игре в спецбригадах.
Надеюсь, в СКА не вернётся, поставит себе задачу попасть в НДД
+5
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Фёдор Кузнецов
Ответ AlistarOvereem
Марат точно от этого обмена выиграл! Будет возможность развиваться с хорошим игровым временем и регулярной игре в спецбригадах. Надеюсь, в СКА не вернётся, поставит себе задачу попасть в НДД
Он Миннесотой задрафтован
+2
0
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Мистер Кафель
Нормально Марат.
0
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