Хуснутдинов забил первый гол за «Сочи» после перехода из СКА – в матче с ЦСКА
Марат Хуснутдинов забил первый гол в составе «Сочи».
ЦСКА и «Сочи» проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде Марат Хуснутдинов отметился заброшенной шайбой.
Это первый гол форварда в составе южан после перехода из СКА, который в обмене получил нападающего Борну Рендулича.
Будет возможность развиваться с хорошим игровым временем и регулярной игре в спецбригадах.
Надеюсь, в СКА не вернётся, поставит себе задачу попасть в НДД