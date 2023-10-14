Рендулич о своем влиянии на СКА: «В Финляндии учили играть умно, пытаюсь это делать. Могу помочь партнерам выйти на новый уровень»

Теги СКА КХЛ Борна Рендулич Чемпионат.com Хоккей

Борна Рендулич высказался о своем влиянии на игру СКА.

31-летний игрок, перешедший из «Сочи», набрал 3 (2+1) очка в 2 играх за новую команду. Всего в сезоне у него 18 (11+7) очков в 18 играх.

«Когда я играл в Финляндии, учили играть умно. Это я и пытаюсь делать – играть умно, когда надо играть умно, пасовать, когда надо пасовать.

Чувствую, что могу помочь одноклубникам выйти на новый уровень, стараюсь это делать. На льду пять хоккеистов, не только я.

Пытаюсь работать сообща. Когда получше узнаю ребят, будет легче взаимодействовать», – сказал хорватский нападающий. 

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4 комментария

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Игорь Новиков
Так вот почему его Роман взял. В Финляндии учили!)
+5
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+5
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Голуби в траве
А в ска, как учит Йозе играть? Бей- беги что ли?
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amur.
"Это деяния истинного европейца"(с)
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Голуби в траве
Ответ Игорь Новиков
Так вот почему его Роман взял. В Финляндии учили!)
"Свой своему, по неволе брат". Народная финская поговорка)
0
0
0
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