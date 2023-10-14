Рендулич о своем влиянии на СКА: «В Финляндии учили играть умно, пытаюсь это делать. Могу помочь партнерам выйти на новый уровень»

Борна Рендулич высказался о своем влиянии на игру СКА.

31-летний игрок, перешедший из «Сочи», набрал 3 (2+1) очка в 2 играх за новую команду. Всего в сезоне у него 18 (11+7) очков в 18 играх.

«Когда я играл в Финляндии, учили играть умно. Это я и пытаюсь делать – играть умно, когда надо играть умно, пасовать, когда надо пасовать.

Чувствую, что могу помочь одноклубникам выйти на новый уровень, стараюсь это делать. На льду пять хоккеистов, не только я.

Пытаюсь работать сообща. Когда получше узнаю ребят, будет легче взаимодействовать», – сказал хорватский нападающий.