Рендулич – 250-й новичок СКА в КХЛ. За 16 сезонов до КХЛ было 272 дебютанта

Борна Рендулич – 250-й новичок СКА в КХЛ.

Хорватский нападающий СКА сыграл и забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Локомотива» (2:3).

Перешедший из «Сочи» – 250-й новый хоккеист СКА в .

За 16 сезонов в лиге в составе клуба дебютировали 25 голкиперов, 77 защитников и 148 нападающих.

За предыдущие 16 сезонов до КХЛ (4 в Межнациональной хоккейной лиге и 12 в Суперлиге) в матчах чемпионатов страны у было 272 новичка.