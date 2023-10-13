Рендулич – 250-й новичок СКА в КХЛ. За 16 сезонов до КХЛ было 272 дебютанта
Борна Рендулич – 250-й новичок СКА в КХЛ.
Хорватский нападающий СКА сыграл и забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Локомотива» (2:3).
Перешедший из «Сочи» Борна Рендулич – 250-й новый хоккеист СКА в КХЛ.
За 16 сезонов в лиге в составе клуба дебютировали 25 голкиперов, 77 защитников и 148 нападающих.
За предыдущие 16 сезонов до КХЛ (4 в Межнациональной хоккейной лиге и 12 в Суперлиге) в матчах чемпионатов страны у СКА было 272 новичка.
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