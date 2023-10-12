Рендулич о переходе в СКА: «Сочи» – большая команда. Но тут такой шансище! Когда меня обменяли, подумал: «Я нахрен готов!»

Борна Рендулич высказался касательно перехода в СКА.

Клуб ранее выменял игрока у « » на Марата Хуснутдинова. В дебютном матче за СКА форвард забил гол в ворота «Локомотива» (2:3).

– Показалось, что в начале игры вы немного нервничали.

– Да не то чтобы я нервничал. Пытался разобраться, как играет команда. Я же тут совсем недавно, провел только одну утреннюю раскатку. Нужно было время, чтобы познакомиться со стилем игры команды. Пытался разобраться с этим дерьмом. По ходу игры я становился все увереннее, так всегда.

– Ожидали, что дебютируете за СКА в таком важном матче?

– Я был готов ко всему. Когда меня обменяли, я подумал: «Я нахрен готов!» Затем я прилетел в Санкт-Петербург, встретился с командой и провел матч. Все хорошо.

– Не считаете переход из «Сочи» в СКА понижением? Все-таки южане и в таблице повыше, и петербуржцев вы обыгрывали.

– Несомненно, «Сочи» – это большая команда, и я благодарен им за все предоставленные возможности. Но тут такой шансище! СКА – большой клуб, и я хочу помочь ему выигрывать.

– Партнеры из «Сочи» не называли вас в шутку предателем после ухода?

– (смеется) Нет, такого не было. Всем было немного грустно расставаться со мной. Но я сказал им: «Мне же уже не 20 лет, это самая большая возможность в моей карьере, и я хочу ей воспользоваться, ухватиться за эту возможность!».

Мне был нужен вызов, я здесь ради этого! – сказал нападающий СКА Борна Рендулич.