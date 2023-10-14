Овечкин о «Вашингтоне» после 0:4: «Двигаемся дальше. Посмотрим видео и в следующем матче будем лучше»

Теги Питтсбург Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» от «Питтсбурга» (0:4).

«Кэпиталс» впервые в своей истории остались без голов в стартовом матче сезона НХЛ

«Столичные» нанесли 19 бросков в створ ворот соперника против 35 у «Питтсбурга».  

«Двигаемся дальше. Мы не достигли результата сегодня. Парни были готовы, но мы посмотрим видео и будем лучше в следующем матче», – сказал капитан «Вашингтона». 

Овечкин против «Питтсбурга»: 4 броска, 3 хита, 2 минуты штрафа, «минус 1» за 18:42

 

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6 комментариев

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slow focus
Ответ newyork13
Что то общее есть между интервью Йозе и его . Хм
ну так овцову скоро с ним и президентом в одном звене играть. учится как разговаривать
+10
-2
+8
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newyork13
Что то общее есть между интервью Йозе и его . Хм
+7
0
+7
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Вася Путин
ничего. конор с леоном пожиже обгадились в первом матче. с почином их всех.
+2
-1
+1
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Dmitriy Racheev
Попробуйте посмотреть видео до матча
0
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topsatan
Только видео хоккея посмотрите, ладно)?
0
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