Овечкин о «Вашингтоне» после 0:4: «Двигаемся дальше. Посмотрим видео и в следующем матче будем лучше»
Александр Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» от «Питтсбурга» (0:4).
«Кэпиталс» впервые в своей истории остались без голов в стартовом матче сезона НХЛ.
«Столичные» нанесли 19 бросков в створ ворот соперника против 35 у «Питтсбурга».
«Двигаемся дальше. Мы не достигли результата сегодня. Парни были готовы, но мы посмотрим видео и будем лучше в следующем матче», – сказал капитан «Вашингтона».
Овечкин против «Питтсбурга»: 4 броска, 3 хита, 2 минуты штрафа, «минус 1» за 18:42
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