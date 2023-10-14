Овечкин о «Вашингтоне» после 0:4: «Двигаемся дальше. Посмотрим видео и в следующем матче будем лучше»

Александр Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» от «Питтсбурга» (0:4).

«Кэпиталс» впервые в своей истории остались без голов в стартовом матче сезона .

«Столичные» нанесли 19 бросков в створ ворот соперника против 35 у « ».

«Двигаемся дальше. Мы не достигли результата сегодня. Парни были готовы, но мы посмотрим видео и будем лучше в следующем матче», – сказал капитан « ».

Овечкин против «Питтсбурга»: 4 броска, 3 хита, 2 минуты штрафа, «минус 1» за 18:42