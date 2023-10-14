«Вашингтон» впервые в своей истории не забил в 1-м матче сезона НХЛ. У «Кэпиталс» 19 бросков в игре с «Питтсбургом»

Теги Питтсбург Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

«Вашингтон» впервые в истории не забил в 1-м матче сезона НХЛ.

«Кэпиталс» начали регулярный чемпионат с домашнего поражения от «Питтсбурга» (0:4). 

Клуб из столицы США выступает в НХЛ с сезона-1974/75. Ранее во всех предыдущих матчах открытия сезона «Вашингтон» забрасывал хотя бы одну шайбу. 

Сегодня «столичные» нанесли 19 бросков в створ ворот «Пингвинс», 4 из них на счету Александра Овечкина

2 комментария

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RBS
Игроки не готовы, команда не готова, игры просто нет, если капитан и тренер не смогу встряхнуть команду как в ментальном плане, так и в сочетаниях, сезон будет плохой, мягко говоря... Надеюсь взбодрятся к следующим матчам
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Ноябрьский Набат
Мдаааа🤦
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