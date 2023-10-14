«Вашингтон» впервые в своей истории не забил в 1-м матче сезона НХЛ. У «Кэпиталс» 19 бросков в игре с «Питтсбургом»

«Вашингтон» впервые в истории не забил в 1-м матче сезона НХЛ.

«Кэпиталс» начали регулярный чемпионат с домашнего поражения от « » (0:4).

Клуб из столицы США выступает в с сезона-1974/75. Ранее во всех предыдущих матчах открытия сезона « » забрасывал хотя бы одну шайбу.

Сегодня «столичные» нанесли 19 бросков в створ ворот «Пингвинс», 4 из них на счету .