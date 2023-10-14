«Вашингтон» впервые в своей истории не забил в 1-м матче сезона НХЛ. У «Кэпиталс» 19 бросков в игре с «Питтсбургом»
«Вашингтон» впервые в истории не забил в 1-м матче сезона НХЛ.
«Кэпиталс» начали регулярный чемпионат с домашнего поражения от «Питтсбурга» (0:4).
Клуб из столицы США выступает в НХЛ с сезона-1974/75. Ранее во всех предыдущих матчах открытия сезона «Вашингтон» забрасывал хотя бы одну шайбу.
Сегодня «столичные» нанесли 19 бросков в створ ворот «Пингвинс», 4 из них на счету Александра Овечкина.
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