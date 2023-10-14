Овечкин о 0:4 от «Питтсбурга»: «Первый период «Вашингтон» отыграл хорошо. Во втором они забили, а мы нет»

Теги Питтсбург Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» от «Питтсбурга» (0:4).

«Кэпиталс» впервые в своей истории остались без голов в стартовом матче сезона НХЛ

«Столичные» нанесли 19 бросков в створ ворот соперника против 35 у «Питтсбурга».  

«Думаю, что первый период мы отыграли хорошо. Во втором они забили, а мы нет. Так бывает», – сказал Овечкин

Овечкин против «Питтсбурга»: 4 броска, 3 хита, 2 минуты штрафа, «минус 1» за 18:42

 

8 комментариев

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Maksmen1995
Ответ Фоксвольф3399
они забили а мы нет, классный комент, пора тебе саня в кхл, если бы на тебя тима не играла то ты бы и десяток не забил)))), перестань забивать в пустые на последних минутах, это стремно
Стрёмно такую чушь писать.
+7
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+7
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Skjegget84
«Попросил бы выдать ребятам по самокату, наиграли ведь!»- добавил член команды мастеров из ДС
+3
-2
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hett
роману понравилось 🤗
+1
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hockeyrussia
А про третий период?
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sd4fmwrvz8
На рекорд идет верным путем 😁
+2
-2
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