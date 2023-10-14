Овечкин о 0:4 от «Питтсбурга»: «Первый период «Вашингтон» отыграл хорошо. Во втором они забили, а мы нет»
Александр Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» от «Питтсбурга» (0:4).
«Кэпиталс» впервые в своей истории остались без голов в стартовом матче сезона НХЛ.
«Столичные» нанесли 19 бросков в створ ворот соперника против 35 у «Питтсбурга».
«Думаю, что первый период мы отыграли хорошо. Во втором они забили, а мы нет. Так бывает», – сказал Овечкин.
Овечкин против «Питтсбурга»: 4 броска, 3 хита, 2 минуты штрафа, «минус 1» за 18:42
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