Малкин вышел на 42-е место по очкам в истории НХЛ (1233), обогнав Хаусли и Улльмана. Кэйн – 41-й

Евгений Малкин вышел на чистое 42-е место по очкам в истории НХЛ (1233).

Форвард « » набрал 4 (1+3) балла в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (4:0).

В активе 37-летнего нападающего стало 1233 (472+761) очка в 1065 играх за карьеру.

Россиянин обошел (1229 очков в 1410 играх, 490+739) и (1232 очка в 1495 играх, 338+894).

На 41-м месте идет (1237 очков в 1180 играх, 451+786), который пропускает старт текущего сезона, так как восстанавливается после операции. Он по-прежнему находится в статусе свободного агента.