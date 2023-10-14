Малкин вышел на 42-е место по очкам в истории НХЛ (1233), обогнав Хаусли и Улльмана. Кэйн – 41-й

Теги рейтинги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Патрик Кэйн Фил Хаусли Норм Улльман Хоккей

Евгений Малкин вышел на чистое 42-е место по очкам в истории НХЛ (1233).

Форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) балла в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (4:0). 

В активе 37-летнего нападающего стало 1233 (472+761) очка в 1065 играх за карьеру. 

Россиянин обошел Норма Улльмана (1229 очков в 1410 играх, 490+739) и Фила Хаусли (1232 очка в 1495 играх, 338+894). 

На 41-м месте идет Патрик Кэйн (1237 очков в 1180 играх, 451+786), который пропускает старт текущего сезона, так как восстанавливается после операции. Он по-прежнему находится в статусе свободного агента. 

9 комментариев

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Непристойное предложение
в этом сезоне забьет 500 гол и отдаст 800 передачу
+8
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Кино Музыка
Еще 100 очков и дальше уже легенды.
+4
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Strannix
Красавчик, в отличной форме.
+2
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Vasilyev
К вопросу непопадания Джино в список 100 лучших. Если здоровье позволит, будет наряду с легендами в списке статистики. Легенда отечественного хоккея безусловно.
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rereg84
Ответ Кино Музыка
Еще 100 очков и дальше уже легенды.
Да там уже одни легенды:) Он полностью в окружении членов зала славы.
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Владимир Самсонов
Ответ Вася Путин
ни того, ни другого. весь сезон не с мёртвыми вашиками играть будет.
В большинстве с Карлсоном и Кросби очки будут сами набираться.
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Donatello1707
Ответ Вася Путин
Кейн покруче. Вашики просто мертвы были. Истинная игра пенсионеров была с Чикаго. В ПО не будет ни вашиков, не пингвинов.
По очкам не круче, у Малкина на 115 игр меньше, при этом всего на 4 очка меньше
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