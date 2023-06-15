Губерниев сравнил Овечкина и Малкина: «Александр виртуозно играет на рояле, а Малкин способен играть на рояле, таскать его, чинить, взять ударные инструменты»

Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Губерниев Хоккей

Дмитрий Губерниев сопоставил Александра Овечкина и Евгения Малкина.

– Интересно ваше мнение насчет НХЛ. Следите ли вы за лигой и российскими игроками?

– По мере сил слежу. Не скажу, что я смотрю матчи – сплю по ночам.

Одна из причин, почему я не стал комментировать хоккей, – это то, что за ним нужно следить круглыми сутками. Днем необходимо смотреть наш чемпионат, а по ночам – НХЛ.

Я уже назвал игроков, за которыми слежу отдельно и пристально, – Малкин, Бобровский, Капризов и Василевский.

Но, безусловно, я с интересом смотрю за игрой Саши Овечкина, тоже знаю его неплохо. Желаю ему всяческих удач в борьбе за титул голеадора всех времен и народов.

– Вы думаете, что Овечкин побьет рекорд Гретцки?

– Я на это надеюсь.

– В чем, на ваш взгляд, уникальность Овечкина?

– Человек-гол, который нацелен на ворота. Человек-праздник, потому что, когда он на площадке, у людей праздник.

Но если сравнивать его с Малкиным, я Женю люблю не только потому, что он женат на моей подруге Ане Кастеровой. Просто он удивительно полезный игрок для команды.

Если Овечкин виртуозно играет на рояле, то Малкин способен и играть на рояле, и таскать его, и чинить, взять ударные инструменты и все остальные, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

5 комментариев

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Амфитрион
"Одна из причин, почему я не стал комментировать хоккей, – это то, что за ним нужно следить круглыми сутками." - спасибо часовым поясам, оберегли от страшного...
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artem klishin
Губерниев в каждой бочке затычка. ужасная черта
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leonidaz1987
Все правильно сказал, Ови нацелен на гол, Малыч не только на гол
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Melnikov1968
Возьми свои дубинки, и шагай лесом.
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