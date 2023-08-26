Кожевников о молодежи в КХЛ: «Таких, как Малкин и Овечкин, пока не вижу. Нет таких, кто в 16-17 лет выходит, и ты понимаешь: вот это игрочище будет»

Александр Кожевников не видит игроков уровня Овечкина и Малкина среди молодежи.

«Таких, как и , я пока в не вижу. Они все там, за океаном, все рано уезжают. Нет таких, кто в 16 или 17 лет выходит на лед, и ты понимаешь: вот это игрочище будет.

Малкин в этом возрасте смело обыгрывал, катался. Молодым хоккеистам стабильности не хватает. Посмотрим, кто в новом сезоне сможет удивить», – сказал двукратный олимпийский чемпион.